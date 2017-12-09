Bazı yabancı kaynaklara göre Apple, Shazam'ı satın almış olabilir. Hatta bu anlaşmayı Pazartesi günü duyuracak olan Apple, 2018 yılında müzik sektöründe büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. İddia edilen satın alımın henüz detayları bilinmiyor ancak Apple'ın Shazam için yüksek bir mebla ödeyeceği söyleniyor.

Bu satın alım için 400 milyon dolardan daha fazla ödeme yapacağı söylenen Apple'dan bu konuya dair henüz net açıklama gelmedi. Yani bu bilgilerin kesin olup olmadığı konusunda henüz bizlerin de net bir bilgisi bulunmuyor. Ancak kısa bir süre önce Beats Audio'yu satın alan ABDli şirket, müzik sektöründe daha büyük adımlar atmaya başladı. Bu yüzden Shazam ile anlaşma sağlaması muhtemel olan Apple'ın ayrıca bu anlaşmayla beraber iPhone'larda Shazam uygulamasını otomatik yüklü olarak kullanıcılara sunacağı ifade ediliyor.

Hafızasında 11 milyon farklı şarkı bulunduran ve 1 milyar indirmeyle rakiplerine fark atmayı başaran Shazam, geçtiğimiz yıl 50 milyon dolar kazanç sağlamıştı. Ancak Apple şirketi Shazam'ı satın alırsa, mutlaka Shazam'ın yıllık kazancı 2 katına kadar çıkacaktır.

Bunlara ek olarak Shazam sadece ses tanımlamanın ötesinde özelliklere sahip. Uygulama, 2015 yılından bu yana paketlenmiş ürünleri, kitapları, dergileri ve diğer eşyaları tanıyabiliyor ve ismini direkt olarak kullanıcıya sunabiliyor.