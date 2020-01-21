Apple Sıfırından Ayırt Edilemeyen İkinci El Telefon Satmaya Başladı!

Apple geçtiğimiz günlerde ilginç bir adıma imza atarak iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yenilenmiş versiyonlarını satışa sundu.

Yenilenmiş iPhone Satışına Başladı!

Apple pek de beklenmedik bir şekilde iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yenilenmiş versiyonlarını satmaya başladı. Yenilenmiş versiyonlar bir iPhone'a sahip olmak ama çok da para ödemek istemeyenler için alternatif bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bugünden itibaren bu seçenek geçtiğimiz senenin amiral gemisi modelleri için de geçerli oldu.

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki bu teklifler şu an için ülkemizde geçerli değil. Ancak şirketin bu yönde planlarının olabileceğini de belirtelim. Buna karşın yenilenmiş modeller için teklif sunulan ülkelerde alışverişi internet sitesi üzerinden yapmanız mümkün.

Eğer yenilenmiş bir iPhone XS ile ilgileniyorsanız 64 GB depolama için 699 dolar, 256 GB depolama için 829 dolar ve 512 GB depolama için 999 dolar ödeyerek bu cihaza sahip olabilirsiniz. Eğer ilgi odağınız iPhone XS Max ise 64 GB depolama için 799 dolar, 256 GB depolama için 929 dolar ve 512 GB depolama için 1,099 dolar ödeyerek sahip olmanız mümkün.

Bu seçeneklerden hangisi seçilirse seçilsin, satışa sunuldukları tarihte açıklanan fiyatlara göre ortalama 300 dolar ya da 350 dolar tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Dahası, Apple tüm bu yenilenmiş modellerin denetlendiğini, temizlendiğini, test edildiğini ve yeniden paketlendiğini söylüyor. Kutu içerisinde tüm kılavuz ve aksesuarlar da yer almakta. Ayrıca yeni bir pil ve yeni bir kasa da dahil. Yani yeni bir cihaz ile yenilenmiş bir cihaz arasında ayrım yapmanın oldukça zor ve hatta imkansız olduğunu söyleyebiliriz.

Az önce de bahsettiğim gibi şu an için belirli bölgelerde kullanıma sunulan bu teklifler, ilerleyen dönemlerde ülkemiz de dahil olmak üzere başka bölgelerde de kullanıcılara sunulabilir. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.