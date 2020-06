Apple'ın 2 Bin TL'lik Sihirli Klavyesi (Magic Keyboard) iPad Pro Özel Olmayabilir

Apple, bu yılın başlarında yeni iPad Pro’ları duyurduğunda yeni Magic Keyboard aksesuarını da duyurmuştu. Türkiye fiyatı 2.299 TL’den başlayan Magic Klavye, Apple’ın eski akıllı klavyelerinden farklı olarak iPad’i bir MacBook gibi hissettiren trackpad ile birlikte geliyor ve gerçekten klavye gibi hissettiren makas tipi mekanizmayı kullanıyor. Söylentilere göre, iPad Pro’lara özel yepyeni Magic Klavye eski iPad’lerde de kullanılabilecek.

iPad, bilgisayar gibi kullanılabilir mi? , iPad, masaüstü bilgisayar yerine geçer mi? hala tartışılırken, Apple her sene iPad Pro modelini daha da geliştiriyor. Cupertinolu teknoloji devi ayrıca iPad’in bilgisayar gibi kullanılmasını sağlamak için yeni aksesuarlar da geliştiriyor. 2020 iPad Pro’larla birlikte tanıtılan yepyeni Magic Keyboard bunlardan biri. Trackpad ile birlikte gelen sihirli klavye, arkadan aydınlatmal tam boy tuşlar ve makas tipi mekanizma ile sessize ve hassas bir yazma deneyimi sunuyor. iPad’i sadece içerik tüketmek için değil, içerik üretmek için de kullananların ilgisini çeken Magic Keyboard’un tek kötü yanı; sadece iPad Pro’larla (2. Nesil 11 inç iPad Pro ve 4. Nesil 12.9 inç iPad Pro) kullanılabiliyor olması. Ancak, bu değişebilir.

