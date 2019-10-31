Apple Siri Programı Yeniden Başlatıldı!

Veri güvenliğinin en önemli problemlerden bir tanesi olduğu, Apple ile birlikte kendisini bir kez daha göstermişti. Şirket, güvenliği sağlamak için Siri programını iptal etti ancak şimdi bundan vazgeçti. İşte Apple ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce Apple Siri platformunun insanların seslerini kaydettiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine şirket Siri ile ilgili dinlemelerin durdurulduğunu söyledi. Ancak kısa bir süre sonra Apple'ın sanal asistanı olan Siri ile ilgili yeni bir prosedür yayınlandı.

Apple Siri programı kaldığı yerden devam edecek

Apple şirketinin çıkarmış olduğu iPhone ürünlerinden kullanan ve Siri sanal asistan programına başvuran kişilerin ses kayıtlarının tamamının alındığı ortaya çıktı. Hatta bu kayıtlar içerisinde çeşitli cinsel içerikli konuşmalar da yer alıyordu.

Bu skandallardan hemen sonra Apple küçük değişiklikler yaparak bu programı yeniden başlattı. iOS 13.2 güncellemesini yükleyen kişiler isterlerse, Apple Siri platformunun katılımcısı olabilecek. İstemeyen kişiler ise şimdi değil seçeneğini kullanarak bu programa dahil olmayacak.

Apple tarafından geliştirilen bu yeni programın öncekine göre daha adil olduğu görülüyor. Peki sizce şirket veri güvenliğini bu sefer koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.