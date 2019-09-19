Apple, Slofie İsminin Patentini Almak İstiyor

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerinin kamera özelliklerini söylerken Slofies sloganını kullanmıştı. Şirket bugün ise Slofie ismi için ABD'de patent başvurusunda bulundu.

Slofies, iPhone 11 modellerinin kamerasında bulunan ağır çekim özelliğinin ismi. Bu özellik sayesinde iPhone 11 modellerinin ön kamerası ile saniyede 120 kare ağır çekim videolar çekilebilmekte.

Görünüşe göre, Apple Slofie ismini bir marka haline getirmek istiyor. Apple yaptığı patent başvurusunda Slofie'yi "video yakalama ve kaydetmede kullanım için indirilebilir bilgisayar yazılımı" olarak tanımladı.

Slofie isimli özelliğin Mac cihazlarda bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Apple, patent işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından yeni bir uygulama piyasaya sunabilir. Apple, Slofie isminin markalaştırılma başvurusu için 400 dolar ödedi. Şu anda şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni iPhone modellerinde Slofie isimli bir özellik bulunmakta ancak bu özellik uygulama içerisinde "slo-mo" olarak adlandırılmakta. Apple ilerleyen günlerde Slofie hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Slofie hakkında gelen bilgiler şimdiik bu kadar. Apple'ın yaptığı patent başvurusu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!