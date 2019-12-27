Apple Son On Yılın Zirvesinde

Apple işlem gören hisse değeri ile son on yılın zirvesine ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

289 Dolardan İşlem Görüyor

NASDAQ borsasında işlem gören Apple'ın hisse değerleri an itibarıyla 289 dolar seviyesinde dolanıyor. Geçtiğimiz son on yıl içerisinde en yüksek seviyesine ulaşan hisse değerleri şirketin piyasa değeri üzerinde de önemli etkilere yol açtı. Şirketin güncel piyasa değeri 1,29 trilyon dolar olarak gözlemleniyor.

Burada önemli olan pek çok etkinin olduğunu söylememiz mümkün. Örneğin şirketin iPhone 11 ailesi ile artırdığı satışlar bunun en bariz örneklerinden birisi olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde diğer ürün gruplarında da hızlı bir yükseliş içerisinde olan şirket bu hali ile yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

iPhone XR Başarıya Doymuyor

Yayınlanan yeni rapora göre nispeten uygun fiyatı ile dikkatleri çeken iPhone XR geçtiğimiz son dört çeyrek boyunca en çok satan akıllı telefon oldu. 2018 yılının lansman dönemini göz önüne almazsak son çeyrek ve bu yılın geride bıraktığımız üç çeyreği boyunca en çok satan model olmayı başaran XR, bu noktada büyük bir başarı elde etti. Raporda belirtilene göre iPhone XR üçüncü çeyrek boyunca satılan Apple modellerinin yüzde 25 oranındaki kısmını oluşturdu.