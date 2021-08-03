Apple'ın Sonbaharda Tanıtacağı Cihazlar Sızdı: Baştan Aşağı Yenileniyor

Apple'ın sonbaharda tanıtacağı cihazların kod isimleri ortaya çıktı. Sonbaharda iki ayrı etkinlik kapsamında duyurulması planlanan cihazlar arasında yeni bir MacBook Pro, iPhone ve Apple Watch seli var gibi duruyor.

Geçtiğimiz gün gelen sızıntılar, MacBook Pro, iPhone ve Apple Watch dahil olmak üzere Apple'dan yeni bir ürün koleksiyonu görmek üzere olduğumuzu gösteriyor. En büyük etkinlik, cihazların en az büyük değişikliğe sahip olacağı etkinliktir: muhtemelen Eylül 2021'de satışa hazır olan iPhone 13 etkinliği. Geri kalanı muhtemelen Eylül veya Ekim 2021'de başka bir etkinlikte lanse edilecek.

Açıklanan yeni bilgiler Avrasya Ekonomi Komisyonu veri tabanından geliyor. ECC veritabanında görünen listelerde, oldukça yakın zamanda yeni iPhone modelleri kaydedildi ve yeni bir çift Mac bilgisayar ve Apple Watch cihazı da ortaya çıktı.

Apple'ın sonbaharda tanıtacağı cihazlar neler?

Apple cihazları genellikle Apple tarafından özel bir etkinlikte resmi olarak halka açıklanmadan hemen önce düzenleyici liste veritabanında görünür. ECC ise 15 cihaz modeline karşılık gelen kodlara sahip. Bu, ayrı ayrı adlandırılmış 15 ürün göreceğimiz anlamına gelmiyor, yalnızca birbirinden farklı kodlara ihtiyaç duyacak farklı 15 ürün (belki de renk kodları) var.

Örneğin iPhone, muhtemelen iPhone 13 cihaz ailesi, ECC'de A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 ve A2645 olarak listelenmiş görünüyor. Buradaki cihaz kodlarının, farklı bölgesel donanımlar (muhtemelen taşıyıcı gereksinimlerine dayalı radyo donanımı) nedeniyle ikisi farklı düzenleyici listelere ihtiyaç duyan dört farklı adlandırılmış cihaza karşılık gelecek diye düşünülüyor.

Nashville Chatter tarafından belirtildiği gibi, bu cihazların listeleri ilk olarak iOS 14 yazılımı yüklüyken görüldü ve şimdi iOS 15 ile güncellendiler.

ECC, Apple tarafından listelenen ve muhtemelen iki yeni MacBook Pro modeline işaret eden A2442 ve A2485'e sahip. Söylentiler, 2021'in sonundan önce muhtemelen biri 14 inç, diğeri 16 inç ekrana sahip iki yeni MacBook Pro modeli göreceğimizi gösteriyor.

Son öğe listesi A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 ve A2478'i içerir. Bu cihazların her biri WatchOS 8 çalıştırıyor, bu da muhtemelen Apple Watch serisinin en son cihazları olduğu anlamına geliyor. Muhtemelen Apple Watch Series 7 olarak adlandırılacak.