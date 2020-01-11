Apple, Sorunlu 'Bataryalı iPhone XS Kılıflarını' Ücretsiz Olarak Değiştirecek

Eğer Apple’ın akıllı bataryalı kılıflarından birine sahipseniz ve kılıfınız artık düzgün çalışmıyorsa, yine de onu çöpe atmamanızda fayda var. Çünkü Apple arızalı kılıfınızı ücretsiz olarak yenisiyle değiştirebilir.

Teknoloji devi, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için Ocak 2019 ve Ekim 2019 tarihleri arasında üretilen bataryalı akıllı telefon kılıfları için bir değişim programı başlattı. Bu program kapsamında, iPhone’u düzgün şekilde şarj etmeyen kılıfların yanı sıra, bağlandığında telefonu şarj etmeyen ya da aralıklarla kesik kesik şarj eden kılıflar da değiştirilecek.

Apple’ın bataryalı kılıflarının telefonlarınızın hacmini arttırdığı ve daha çok alan kapladığı bir gerçek ancak bu sayede iPhone’unuzu daha uzun pil ömrüyle kullanabilirsiniz.

Apple, satış tarihinden itibaren iki yıla kadar olan kılıfların değişim programından faydalanabileceğini açıkladı. Kılıfların her birinin 130 dolar (yaklaşık 764 TL) değerinde olduğu dikkate alındığında, programdan yararlanmak sizin için de iyi bir seçenek olabilir.

Bataryalı kılıfınız düzgün çalışmıyorsa ancak yine de bir App Store’a ya da yetkili bir servis sağlayıcısına gidemiyorsanız da endişelenmeyin. Arızalı bataryalar kulağa endişe verici gibi gelse de, teknoloji devi başlattıkları programın bir güvenlik sorunuyla ilgili olmadığını söylüyor.