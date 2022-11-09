Apple Söylediğinin Aksine Sizi Takip Etmeye Devam Ediyor!

Apple'ın ürünlerinde en çok övündüğü şeylerden biri veri güvenliği. Kullanıcılarına sunduğu gizlilik ayarları çerçevesinde firmanın dahi kullanıcı verilerini takip etmediği iddia ediliyor. Peki bu durum gerçeği yansıtıyor mu?

Yeni ortaya çıkan bir çalışmaya göre kullanıcılar veri paylaşımı için izin vermese dahi Apple, düzenli olarak cihaz verilerine erişim sağlıyor.

Apple Uygulamalarından Gizli Veri Paylaşımı Yapılabiliyor

🧵

1/5

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022

Apple cihazlarının en sevilen özelliklerinden biri de iPhone Analytics'te yer alan tek bir ayar ile tüm kişisel veri paylaşımını reddetme imkanıydı. Öyle ki Apple bunu uzun senelerdir övünerek anlatıyor. Ancak Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry isimli iki araştırmacı, bunun doğru olmadığını çıkardı.

Araştırmacılar, Apple cihazların kullanıcılarına sunduğu tüm veri paylaşımı özelleştirmelerini reddederek cihazlardaki veri yolunu inceledi. İnceleme doğrultusunda Apple'ın kendi uygulamalarının önemli verileri sunuculara aktararak depoladığı ortaya çıktı.

Örneğin normalde kişisel reklamlara izin verilmediği takdirde veri depolama yapmaması gereken App Store; uygulama içerisindeyken yaptığınız tüm dokunmalarını, aramalarınızı, gördüğünüz reklamları ve mağaza içerisindeki uygulamaları ne kadar uzun süre incelediğinizi kaydediyor.

Tüm bu veriler, rahatlıkla kişiselleştirilmiş reklam algoritmaları oluşturmak için kullanılabilir durumda. App Store'un dışında Apple Music, Apple TV, Kitaplar, iTunes Store ve Stocks uygulamalarının da izinsiz veri paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Henüz iddialar karşısında Apple cephesinden bir cevap gelmedi. Ancak Apple'ın güvendiği kalelerden biri olan gizlilik güvencesinin de sarsıldığı söylemek mümkün.