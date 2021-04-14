Apple, Spring Loaded Etkinliği Tarihi Duyuruldu: İşte Tanıtılması Beklenenler

Apple Spring Loaded etkinliği tarihi ilk olarak sesli asistan Siri'nin yanıtı ile ortaya çıkmıştı. Aradan geçen kısa bir süre sonra Apple'dan resmi açıklama geldi ve etkinliğin ne zaman düzenleneceği belli oldu. Apple Spring Loaded etkinliğinde tanıtılacak ürünler merak ediliyor. Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Apple Spring Loaded Etkinliği Tarihi

Apple'dan gelen açıklamada Spring Loaded etkinliğinin 20 Nisan'da online olarak düzenleneceği bilgisine yer verildi. Apple etkinlikte tanıtılacak olan ürünlerin hangileri olacağına dair bir bilgi vermedi. Etkinliğin davetiyesinde yer alan Apple logosu, Apple Pencil'ı işaret ediyormuş gibi duruyor.

Etkinlik 20 Nisan Salı günü Türkiye Saati ile 20:00'da başlayacak.

Apple Spring Loaded Etkinliği Tanıtılacak Ürünler Muhtemel

iPad Pro

iPad Mini

Airtags

AirPods

iMac

Yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro'nun bu ayın sonunda piyasaya sürüleceği iddia edilmişti ve cihazların 20 Nisan'da tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Söylentilere göre tabletler aynı tasarımla gelecekler, ancak serideki en üst modelin bir Mini-LED ekrana sahip olması bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceği söylenen daha büyük bir ekrana sahip yeni bir iPad Mini hakkında raporlar da bulunuyor. Mini'nin 8,5 inç ila 9 inç arasında olması beklenenler arasında bulunuyor. Çok geciken AirTags'lerin de bu etkinlikte tanıtılması beklenmekte.

Apple'ın yeni AirPods modelini de bu yılın ilk yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor. İddialara göre, AirPods 3 kısa sapları ve değiştirilebilir kulak uçları ile gelirken, AirPods Pro 3 ise benzer bir tasarıma sahip olacak. AirPods modellerinin tanıtılma ihtimali diğer cihazlara göre düşük. AirPods'lar bir ihtimal bu ay düzenelenecek olan etkinlikte tanıtılabilir.

Yeni iMac modelinin de bu etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor. Tam olarak tanıtım tarihi bilinmese de bu ay düzenlenecek olan etkinlikte bir ihtimal iMac tanıtılabilir.

Sizler Apple'ın hangi ürününü merakle bekliyorsunuz ve çıkmasını istediğiniz ürün hangisi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!