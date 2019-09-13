Apple Store Bakıma Alındı, Yeni iPhone'lar Ön Siparişe Açılacak

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Steve Jobs Theater'da düzenlediği "By innovation only" Etkinliği'inde tanıtılan yeni iPhone modelleri çok yakında ön siparişe açılacak. Apple, Apple Store'u bakıma aldı.

Apple Store'a ulaşmaya çalışan kullanıcılar "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." mesajı ile karşılaşmaktalar.

Görünüşe göre Apple, günün ilerleyen saatlerinde yeni iPhone modellerini ön siparişe açacak. Yeni iPhone modellerinin Türkiye'deki satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.

iPhone 11 başta olmak üzere iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Türkiye satış fiyatı açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz. Apple düzenlediği etkinlikte iPhone 11'in 699 dolardan, iPhone 11 Pro'nun 999 dolardan ve son olarak iPhone 11 Pro Max'in 1,099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağını açıklamıştı.

Apple'ın yeni iPhone modellerini 20 Eylül'den itibaren ön sipariş veren kullanıcılara göndermeye başlayacağı konuşuluyor. Yen iPhone modellerinin satış fiyatı hakkında detaylar geldiğinde sizlere aktaracağız. Takipte kalın!

Hemen aşağıda bulunan bağlantılardan yeni iPhone modellerinin tüm teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz.