Apple Store'da Yaralanan Kadın Davacı Oldu

Apple, dünyadaki birçok insanın ve şirketin çeşitli nedenlerle dava açtığı en büyük şirket olma özelliğini taşıyor. Bu davalar arasında çok haklı nedenler barındıranlar olduğu gibi tamamen asılsız suçlamalar da yer alıyor. Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Lovey Love Harries ise haklı bir nedenden Apple'a dava açtı.

Lovey Love Harries, iPhone'unu tamir ettirmek için Florida eyaletinde yer alan bir Apple Store'a gitti. İddiasına göre, bir Apple çalışanı metal raflardan birine uzandığında kadının üzerine düşürdü ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bacağı sakatlanan ve sakatlığının kalıcı olduğu söylenen kadın Apple'dan hastane masraflarını karşılamasını istiyor.

Bilindiği üzere Amerika'da sağlık hizmeti almak çok pahalı. İnsanlardan basit bir muayene için bile enteresan ücretler isteniyor. Lovey Love Harries'de bu konuda Apple'ın kendisine tazminat ödemesi gerektiğini ifade ediyor.

Apple konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kaza sonucu yaralanan kadın ile anlaşıp anlaşmadıkları ise henüz belli değil. Apple'ın bu tip davaları sessiz yürüttüğünü önceki tecrübelerden biliyoruz. Bakalım bu davanın sonucu nasıl olacak.