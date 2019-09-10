Apple Store Etkinlikten Önce Bakıma Alındı

Etkinlikten önce son güncellemeleri ve hazırlıkları tamamlamak isteyen Apple, Apple Store'u bakıma aldı.

iPhone 11 modelleri ile karşılaşacağımız etkinlikte, yeni Apple Watch ile de karşılaşmamız bekleniyor. Apple'ın başka ürünleri, hizmetleri ya da yazılımları da tanıtabileceği etkinlik öncesi şirket, çevrimiçi alışveriş platformu Apple Store'u bakıma aldı.

Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak olan etkinlikte daha iyi kameralara, daha güçlü işlemcilere sahip ve iOS 13 kullanan yeni iPhone 11 serisi ile karşılaşmayı bekliyoruz. Her lansman öncesinde olduğu gibi, bu lansman öncesinde de şirkete ait Apple Store geçici olarak kapatıldı.

"Geri dönecek. Apple Store'da güncellemeler yapıyoruz. Daha sonra tekrar kontrol edin." yazısı ile birlikte, yeni ürünleri eklemek ve olası hataların önüne geçmek için lansmandan birkaç saat önce bakıma alınan Apple Store, lansman sırasında yapılan tanıtımlarla birlikte tekrardan aktif olacaktır. En yeni ürünlerle ilgili bilgi edinmek için bizi takipte kalın.