Apple Store Kapatıldı: iPhone 12 Geliyor!

Apple her yıl yeni iPhone modellerini tanıtmadan önce Apple Store'a erişimi kapatıyor. Bu sene de beklenen gerçekleşti ve Apple Store'a erişim kapatıldı. Apple Store üzerinden şu anda herhangi bir işlem yapılamıyor.

Apple Store Neden Kapatıldı?

Apple Store, 13 Ekim'de (bugün) düzenlenecek olan iPhone etkinliği nedeniyle kapatıldı. Hi Speed ismi verilen etkinlikte yeni iPhone modelleri tanıtılacak. Etkinlik Türkiye saati ile saat 20:00'da başlayacak.

Apple Store'a giriş yapıldığında "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." mesajı ile karşılaşılmakta.

Hi Speed etkinliğinde iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Yeni iPhone modelleri tanıtıldığında tüm detayları sizlere aktaracağız.

Etkinliği izlemek istiyorsanız hemen aşağıdaki haberimize tıklayarak nasıl izlenileceğine dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

iPhone 12 serisinde 5G teknolojisinin olacağı ve cihazların kutusundan kulaklık ile şarj adaptörünün çıkmayacağı sızıntılar arasında. Apple iPhone 12 serisinde şarj adaptörünü kaldırır ise iPhone serisinde bir ilk gerçekleşmiş olacak.

iPhone 12 modelleri tanıtıldığında Telegram kanalımızdan hızlıca detayları paylaşıyor olacağız. Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

iPhone 12 serisinin 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından iPhone 12 serisinin 5 Ekim'de mağazalara ulaşacağı söyleniyor. Mağazalara ilk etapta iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Max modellerinin geleceği konuşuluyor.