Apple Store Hazırlıklar Dahilinde Kısa Süreliğine Kullanıma Kapatıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı ürünlerin çevrim içi mağaza altyapısını sağlayabilmek adına Apple Store Online'ı geçici bir süre için kullanıma kapattı. Şu anda herhangi bir ürünü satın almak isteyen kullanıcılar, çevrim içi mağazanın açılması için bir süre daha beklemek zorunda.

Apple Store Ne Zaman Normale Dönecek?

Şu anda hangi ürünü satın almak isterseniz isteyin, Apple Store'a girdiğinizde "Hemen döneceğiz. Şu anda Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." bilgilendirme mesajı ile karşılaşacaksınız. Sistemin birkaç saat içerisinde normale dönmesi bekleniyor.

Atılan bu adımın yeni ürünlerin çevrim içi mağaza altyapısını sağlamakla ilgili olduğu düşünülebilir. Nitekim 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlikte tanıtılan ürünler şu şekilde olmuştu:

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple Watch Series 7

Apple iPad (Nesil 9)

Apple iPad Mini (Nesil 6)

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?