Apple Store Logoları Kırmızıya Döndü! İşte Nedeni

Şu sıralar Apple Store yakınlarından geçen pek çok kişi kırmızı logo değişikliğini fark etmiş olabilir. Peki bu farklılık neden yapıldı?

Bu Sene de Unutmadı

Dünya genelindeki pek çok Apple Store'un logosu kırmızı olarak güncellendi. Bunu yapmanın mümkün olmadığı yerlerde ise kırmızı yapıştırmalar camlara asıldı. Bu yapıştırmaların bazıları logo iken bazıları ise kırmızı renk ürün alımını teşvik eden görseller.

İlk gördüğünüzde aklınıza yılbaşı amacıyla yapılan bir düzenleme gibi gelse de, aslında bu değil. Apple söz konusu değişiklikleri 1 Aralık Dünya AIDS Günü için yaptı. Bununla birlikte bir kampanya başlatan şirket, 25 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında resmi kanallardan yapılacak her bir alışveriş için 1 dolar değerinde bağış yapacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez 1988 yılında başlatılan Dünya AIDS Günü, temel olarak farkındalık yaratmayı ve çalışmalar için kaynak toplamayı hedefliyor. Her yıl farklı bir temaya sahip olan günün bu yılki teması ise "Topluluklar Fark Yaratıyor."