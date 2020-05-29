Apple Store Önüne Bırakılan Şüpheli Paket Panik Yarattı

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Apple mağazasının önüne şüpheli paket bırakıldı. Paket fark edildikten sonra Apple Store'un önüne polis ekipleri çağrıldı. Apple mağazası polisler tarafından kapatıldı ve bomba imha ekibi geldi.

Apple Store'a Bırakılan Paketten Elmalar Çıktı

Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemelerde pakette elmaların ve bir notun bulunduğu tespit edildi. Notta "Timmy, arka kapıyı kapat" cümlelerinin yer alması ortalığı paniğe sürükledi. Görünüşe göre bu not Apple CEO'su Tim Cook için yazılmış.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamalarda elma dolu paketi bırakan kişinin 47 yaşında bir kadın olduğu ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Kadının zihinsel sorunlarının olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer almakta.

Apple Store'lar Ne Zaman Açılacak?

Ülkemizde AVM'lerin açılmasının ardından Apple Store'ların ne zaman açılacağı da merak konusu haline geldi. Türkiye'de bulunan Apple mağazalarının ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.