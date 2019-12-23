Apple Store ve Apple Care Çalışanlarına Ücretsiz Uygulama İmkanı

Ocak ayı itibarıyla Apple firması, Store ve Care çalışanları için ücretsiz Arcade ve TV+ hizmeti vermeye başlayacak. S1 ve S5 düzeyindeki çalışanları kapsayacağı belirtilen bu uygulama için sadece bireysel kullanımlarda faydalanılabileceği belirtildi. Eğer çalışanlar aile paketinden faydalanmak isterlerse, ücretli olarak bireysel üyelik yapmaları gerekecek.

Apple Dünya’nın Her Yerinde Çalışanları için Ücretsiz Hizmet Sağlayacak mı?

Şimdilik bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Tam olarak hangi konumda çalışan kişiler için ücretsiz Apple Arcade ve Apple TV+ uygulamalarının geçerli olacağı belirtilmediği gibi, hangi ülkeler için geçerli olduğu da henüz açıklanmadı.

Şu an için sadece Apple Arcade ve Apple TV+ için ücretsiz üyelik imkânı sunulacağı söylendi. Ücretsiz üyelik imkânının, Apple’ın en çok kullanılan uygulamalarından birisi olan Apple Music için de geçerli olup olmayacağı merak konusu.

Şirketin, çalışanları için ücretsiz uygulama imkânı sunmasının asıl amacı, müşteriler ile birebir etkileşimde olan çalışanların ürünleri kullanarak, müşterilere daha kolay, daha verimli hizmet sunabilmesini sağlamak.

Dönem dönem çalışanlarına avantajlar sağlayan Apple firması, bakalım ileriki günlerde çalışanları için ne gibi kolaylıklar sunacak?