Apple Duyurdu: Apple Store'lar Yeniden Açılıyor

Teknoloji devi Apple, Cuma günü yaptığı açıklamada önümüzdeki haftadan başlayarak ABD'deki Apple Store'ları kademeli olarak yeniden açmayı planladıklarını söyledi. Şirket, en son Mart'ta Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatmış ve birkaç ülke haricinde fiziksel hizmetini durdurmuştu.

Çin dışındaki çoğu Apple mağazası Mart ayının ortalarında Koronavirüs sebebiyle geçici süreliğine kapanmıştı. O zamandan beri Apple Avusturya, Güney Kore ve Avustralya'daki mağazaları yeniden açmaya başlamışken Almanya'daki bazı mağazalar ise 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak.

Apple Store'da Maske Takmak Zorunlu

Apple sözcüsü şirketin Apple Store'ları yeniden açılmasındaki ana sebebinin "hizmetin aksamaması ve kullanıcılara tam destek sağlanması" olarak gösterdi. Bu karar doğrultusunda alınan tedbirler arasında ise yeniden açılan mağazalarda ateş kontrolleri gerçekleştirecek, mağazadaki kişi sayısı sınırlandırılacak ve mağazaya girenlerin maske takması zorunlu olacak.

ABD'li teknoloji devinden konuya gelen açıklama şu şekilde: "Virüsün yerel gidişatı ABD çapında farklılık gösterdiğinden dolayı prosedürlerimizde küçük değişiklikler olabilir. Her zaman olduğu gibi düşüncelerimiz COVID-19'dan etkilenen herkesi güven altında tutabilmek, virüsle 24 saat çalışanları desteklemekle ilgili."