Apple, Studio Display Lansmanından Sonra 5K LG UltraFine Satışlarını Durdurdu

Apple, Studio Display lansmanının ardından 5K LG UltraFine satışlarını durdurdu. Ürün şu anda Amazon'da satışta olmasına rağmen LG'nin modelin üretimini tamamen durdurup durdurmayacağı belli değil.

LG'nin kendi web sitesinde şu anda stok görünmüyor. eBay tarafında ise ikinci el satışları sürüyor.

Salı günü duyurulan Apple Studio Display, LG'nin birkaç yıldır UltraFine 5K'da sunduğu panelle neredeyse aynı paneli kullanıyor. Aynı zamanda Apple'ın bu hafta Apple Store'da üretimi durdurulan başka bir ürün olan 27 inç iMac için de benzer şeyler geçerli olabilir. Panel üzerinde şimdilik bilinen küçük bir iyileştirme, UltraFine'ın 500 nit'ine kıyasla Studio Display 600 nit'lik daha yüksek parlaklığa sahip.

Apple Studio Display Hakkında

Ancak Studio Display'i çekici kılan şey, Apple'ın yapı kalitesine ve genel tasarıma odaklanmasıdır. Ekran, yeni Mac Studio da dahil olmak üzere Mac serisinin herhangi biriyle uyumlu yapıda gümüş ve siyah tonlara sahip tamamen alüminyum bir kasa ve standa sahip. Studio Display ayrıca insanlar odanın içinde hareket ederken görüntülü aramalar için dinamik görüntü sunan, şirketin Center Stage özelliğini destekleyen 12 megapiksellik ultra geniş bir web kamerasına da sahip. Ayrıca dört bas hoparlörü ve iki tiz hoparlörü içeren altı hoparlörlü bir seti ve üç "stüdyo kalitesinde" mikrofon kurulumu bulunuyor. Studio Display, tek bir Thunderbolt kablosu kullanılarak başka bir Mac'e bağlanabilir, bu da ekran çıkışı ve 96 watt'a kadar doğrudan şarj olanağı sunar. Studio Display ayrıca aksesuarları kolayca takmak için üç adet 10Gbps USB-C bağlantı noktası içerir.