Apple Studio Display'in hangi Apple cihazlarıyla uyumlu olduğu ve ne kalitede görüntü verdiği büyük bir merak konusuydu ve ilk bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı.

Apple'ın yeni 5K Studio Display'i, 11 inç iPad Pro'yu, 12.9 inç iPad Pro'yu (üçüncü nesil veya daha yenisi) ve yeni beşinci nesil iPad Air'i destekliyor ancak dördüncü nesil iPad Air veya yeni iPad mini ile resmî olarak uyumlu değil çünkü bu aygıtlardaki USB-C bağlantı noktaları, mevcut çözünürlükte çıktı almak için gerekli veri çıkışını sağlayamıyor.

Bu, bazı kullanıcıların Studio Display'e dördüncü nesil bir iPad Air veya iPad mini 6 bağlandığında ne olacağını merak etmelerine neden oldu. Apple, MacRumors'a bu iki cihazın 5K özellikli ekrana küçültülmüş 1440p çözünürlükte görüntü verdiğini onayladı. USB-C'ye sahip diğer eski ve desteklenmeyen iPad'lerin de Studio Display'i 5K'da çalıştıramayacağını söyleyebiliriz.

Apple'ın yeni Studio Display'i, Apple'a göre aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi Mac ile uyumlu.

Apple Studio Display'in Uyumlu Olduğu Apple Cihazlar

Mac Studio (2022)

16 inç MacBook Pro (2019 ve sonrası)

14 inç MacBook Pro (2021)

13 inç MacBook Pro (2016 ve sonrası)

15 inç MacBook Pro (2016 ve sonrası)

MacBook Air (2018 ve sonrası)

Mac mini (2018 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

24 inç iMac (2021)

27 inç iMac (2017 ve sonrası)

21.5 inç iMac (2017 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Hem yeni Mac Studio hem de beraberindeki Studio Display için teslimat tarihleri ​​Nisan ayına doğru kaymaya başlamış olsa da müşteriler Studio Display'i şu andan itibaren Apple'ın online mağazasından sipariş edebilirler.