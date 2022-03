Apple Studio Display'in Mini Led Versiyonu Haziran Ayında Gelebilir

Apple Studio Display daha yeni duyuruldu ancak önemli bir isimden gelen sızıntıya göre monitör yakında mini LED teknolojisine sahip bir 'Pro' versiyonu ile adından söz ettirebilir.

Analist Ross Young, Twitter'da muhtemelen 'Studio Display Pro' olarak adlandırılacak olan Apple'ın yeni profesyonel tüketici monitörünün mini LED versiyonunun Haziran ayı kadar erken bir tarihte gelebileceğini belirtti. Görünüşe göre sızıntıyı yapan kişi "tedarik zincirlerindeki birden fazla şirketle bunu onayladı" ve "yeni ekran için panel üretiminin zaten başladığını" söyledi. Haziran olduğu söylenen çıkış tarihi WWDC 2022'deki bir lansmana işaret ediyor gibi görünüyor.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain…