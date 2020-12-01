Apple'a Tüketicileri Yanılttığı Gerekçesi ile Ceza Kesildi!

Şu sıralar akıllı telefonlarda sık sık görmeye başladığımız suya dayanıklılık teknolojisi, gündelik hayatımızda oldukça yararlı bir işlev. Öte taraftan hemen her marka, bu teknolojiyi adeta su geçirmez gibi lanse etmeye bayılıyor. İtalya Rekabet Kurumu, Apple'a suya dayanıklılık kampanyaları ile tüketicileri yanılttığı gerekçesi ile para cezası kesti.

Apple'a Suya Dayanıklılık Cezası

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi İtalya'nın antitröst kurumu tarafından verilen bu ceza, ağırlıklı olarak suya dayanıklılık teknolojisinin olduğundan başka bir şekilde lanse edilmesinden kaynaklanıyor. Kuruma göre Apple, suya dayanıklılık ile övünürken sıvıya bağlı hasarları garanti kapsamında saymıyor.

Kurumun aynı raporunda şirketin suya dayanıklılık ile ilgili koşulları tam olarak sağlamadığı da vurgulanıyor. Yani cihazların, laboratuvar ortamından ziyade, gündelik kullanımda hangi koşullara dayanabileceği konusunda belirgin açıklamalar yapılmamış durumda.

Kurum tarafından alınan kararlar yaklaşık 12 milyon euro tutarında bir para cezasını ve şirketin İtalya'ya ait internet sitesinde açıklayıcı bilgiler sunmasını belirten bir emri içeriyor. Apple, söz konusu süre aralığı içerisinde gündelik koşullara ilişkin detayları aydınlatmak zorunda.

Az önce de aktardığımız gibi akıllı telefon üreticileri suya dayanıklılık ile övünürken, bu teknolojiyi sanki su geçirmez gibi lanse etmeyi seviyor. Bu kapsamda ilerleyen dönemlerde daha çok markanın, daha başka ülkelerde de benzer sorunlar ile karşı karşıya kalabileceğini düşünebiliriz.

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