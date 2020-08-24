Apple, Suyun Üzerine Mağaza Açıyor!

ABD'li teknoloji şirketi Apple, suyun üzerine mağaza açacağını duyurdu. Suyun üzerine açılacak olan mağaza Singapur Marina Bay Sands'de olacak. İşte detaylar.

Apple Dünyada İlk Kez Suyun Üzerine Mağaza Açıyor

Şirket dünyada ilk kez suyun üzerine mağaza açacağı bilgisini paylaştı. Apple sözcüsü tarafından suyun üzerinde duracak olan mağaza hakkında açıklama yapıldı.

Apple sözcüsü yaptığı açıklamada "Apple Marina Bay Sands yakında Singapur'a geliyor ve mağaza su üzerinde duran dünyadaki ilk Apple mağazası olacak. Dünyanın dört bir yanındaki her Apple mağazasında olduğu gibi, Apple Marina Bay Sands de Singapur'da ikonik bir konumda Apple'ın en iyilerini müşterilerimize sunacak." cümlelerine yer verdi.

Apple Marina Bay Sands, diğer Apple mağazalarından farklı olarak benzersiz bir kubbe benzeri tasarıma sahip. İlerleyen günlerde mağaza hakkında daha fazla detayın gelmesi beklenmekte. Mağazanın ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı.

Şirket, ilk Singapur mağazasını Mayıs 2017'de Orchard Road'daki Knightsbridge alışveriş merkezinde açtı. Apple Orchard Road, aynı zamanda Güneydoğu Asya'da kapılarını açan ilk Apple mağazası oldu.

Sizler Apple'ın suyun üzerine mağaza açıyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!