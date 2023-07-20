Apple'ın Muhteşem Dörtlüsü Geri Döndü: Swiped Mac Videosu Yayında!

Teknoloji devi Apple, 2019 yılından beri teknolojisini komedi ile harmanlayarak anlattığı "Apple İş Başında" adlı kısa video serileri paylaşıyor. Dört Apple çalışanı rolünü oynayan oyuncular videoda Apple cihazları hakkında güldürü ögesiyle birlite cihazlar hakkında bilgi veriyor.

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Apple, bugün bu konseptine özel yeni "Swiped Mac" adlı videosunu yayımladı. Videoda ekip lideri Bridget, ekibin paketleme şirketine sermaye yaratmak için bir sunum yaparken, iPhone'unda sunum için hazırladığı belgelerin kaybolduğuna dair bir bildirim alıyor.

Bildirim MacBook'un kilidini açmaya çalışan hırsızların yanlış denemeleri sonucunda gönderiliyor ve bilgiler bunun üzerinden anlatılıyor. Apple’ın bu videosu, kullanıcılarının kayıp Apple ürünlerini takip edebileceği yolları gösteriyor. Apple’ın bir pazarlama stratejisi olarak kurguladığı bu videolar güldürürken düşündürüyor.

Grup içerisinde birbirinden birbirinden ilginç karakterler bulunuyor. Grubun lideri Bridget şımarıklığı ile ön plana çıkıyor. Dave, grubun boşanmış yaşlı devlet adamı rolünü oynuyor. Brian, ise hâlâ annesiyle yaşayan fikir adamı olarak öne çıkıyor.

Apple'ın bu videolarını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.