Apple Tamamen Cam Gövdeye Sahip Modeli için Patent Aldı

Apple, tamamen cam gövdeli bir iPhone üretebilmek için patent aldı.

Son zamanlarda firmalar farklı projeler için soluğu patent şirketlerinde alıyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi çift ekranlı bir telefon için patent alırken, Huawei de gizli kameralı bir model için patent almıştı. Apple'da bu sürede boş durmayarak gövdesi tamamen camdan oluşacak olan bir mobil cihaz için patent başvurusunda bulundu. Ve Apple bu patenti aldı.

Yıllardır "iPhone'un yeni telefonu" diye paylaşılan bir görsel vardır. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ancak biz yine de resmini aşağıya bıraktık. Bu görseldeki tasarımın artık gerçek olma zamanı gelmiş olabilir. ‘Cam gövdeli elektronik cihaz‘ patentinde cihazın yanlarında ve arkasında ek bir ekran olması bekleniyor.

Tabii bu ekranların görüntü olarak güzel olacağını tahmin ediyoruz. Ancak kullanılabilirliği tartışılır. Yan bölmelerde bulunan ekranların kullanıcılar tarafından ne kadar sevildiği hala tartışma konusu. Öyle ki Samsung'un Edge ekran tasarımları bile bazı kullanıcılar tarafından hala çok sevilmiyor ve kullanılmıyor.

Apple'ın hemen hemen tüm cihazlarının tasarımlarının güzel olduğunu düşünürsek, bu modelde de güzel bir tasarım ortaya çıkacaktır. Tabii yıllardır beklediğimiz o cihaz bire bir olarak gelmese de onun gelişmiş bir versiyonu olacağını düşünüyoruz. Tamamen cam konsepti eğer tutarsa tüm firmaların bu projeye girişmesi de an meselesi demektir. Bakalım Apple nasıl bir iş çıkaracak?