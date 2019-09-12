Apple Tekrardan 1 Trilyon Dolar Marka Değerine Ulaştı

Yüksek fiyat politikası ve Amerika ile Çin arasındaki sorunlardan etkilenen Apple, satışlarında yaşanan düşüşler nedeniyle marka değerinde de önemli bir düşüş yaşamıştı. Son zamanlarda dalgalı bir şekilde seyreden hisse değerlerinin yükselişe geçmesi ile birlikte, şirketin değeri tekrardan 1 trilyon dolar seviyesini geçti.

Ocak ayında önemli bir değer kaybı yaşayan Apple hisseleri, son dokuz ayda 400 milyar dolar değer kazandı. Yaşanan değer artışları ile birlikte değeri tekrardan 1 trilyon doların üstüne çıkan şirket, ikinci kez 1 trilyon dolar değerlemesini geçmiş oldu. Apple bir trilyon doları geçen marka değerine ilk ulaşan şirket olmasına rağmen, en iyisi olduğunu söyleyemeyiz.

Apple'ın ilk olmasına karşın, Microsoft'un daha yüksek bir pazar bonosuna sahip olduğunu görüyoruz. Apple'ın tekrardan bir trilyon dolar sınırını geçtiği ve 1,01 trilyon dolar değerlemeye ulaştığı gün, Microsoft 1,04 trilyon dolar değerleme ile Apple'ın önünde yer alıyordu.

Apple'ın yaşadığı bu artışın yeni ürün ve servislerden dolayı olduğunu düşünmemiz mümkün. Yeni ürünlerle birlikte yayıncılık gibi alanlara da el atan şirket, uygun fiyat politikası ile ılımlı bir tutum yakalamış oldu.