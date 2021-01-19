Yakın bir zamanda Apple Telegram’ı App Store’dan kaldırmak zorunda kalabilir. Coalition for a Safer Web tarafından Apple’a açılan dava, WhatsApp Messenger kullanıcılarının yakın bir zamanda başlattığı dijital göçle birlikte kullanıcı sayısında önemli bir artış meydana gelen anlık mesajlaşma uygulamasının iOS işletim sistemine özel olarak geliştirilen uygulamaların yer aldığı App Store’dan kaldırılmasına neden olabilir.

Apple Telegram’ı Neden Kaldırmak Zorunda?

The Washington Post tarafından paylaşılan habere göre Coalition for a Safer Web tarafından teknoloji devine pazar günü dava açıldı. Teknoloji devine dava açılmasının nedeni olarak anlık mesajlaşma uygulamasında aşırı şiddet yanlısı içeriklerin yer alması gösterdi. Şirketten Telegram isimli bu uygulamanın en kısa süre içerisinde App Store’dan kaldırılmasını talep ediliyor.

Apple’a açılan davada Telegram’ın tıpkı Parler gibi şiddet yanlısı içeriğin hizmetinde yaygınlaşmasının önüne geçemediğini ve bu nedenle de anlık mesajlaşma uygulamasının kaldırılmasının en doğru karar olduğu savunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Telegram’ın kaldırılma talebine benzer bir şekilde Parler isimli uygulama da App Store’dan kaldırılmıştı. Bu sosyal medya uygulamasının kaldırılma nedeni, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a destek verenlerin platformu insanları şiddete teşvik etmek ve şiddet yanlısı hareketler başlatmak için insanların bir tür organizasyon aracı olarak platformu kullanmasıydı.

Teknoloji devi Apple, Parler’a şiddete teşvik eden içeriklerin kaldırılması için belirli bir süre tanımıştı. Parler bu süre zarfında şirkete içerikleri kaldırma planını sunmuş olsa da bu planın yetersiz olduğu kanaatine varılmış ve şirketin Parler yöneticilerine yönelik gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Parler uygulamasının geliştiricilerine, Parler'daki tehlikeli ve zararlı içerikler ile ilgili cevabınız için teşekkür ederiz. Bildirdiğiniz önlemlerin uygulamanızda tehlikeli ve sakıncalı içeriklerin çoğalmasını engellemek için yetersiz olduğunu tespit ettik. Parler, şiddeti ve yasa dışı içerikleri denetleme ve kaldırma sorumluluğunu yerine getirememiştir ve App Store İnceleme yönergeleri ile uyumlu olamamıştır. Yanıtınızda Parler’ın bu içerikler üzerinde haftalardır uğraştığını belirttiniz ancak Parler’ın tehlikeli ve yasa dışı içeriğin yayılmasını yavaşlatmak veya önlemek için uyguladığı yöntemler yetersiz oldu. Özellikle doğrudan şiddet içerikli gönderileri bulmaya devam ettik. Bu nedenlerden dolayı uygulamanızı App Store İnceleme Yönergeleri ile uyumlu hale getirene kadar ve tehlikeli, zararlı içerikleri sıkı bir şekilde denetleyip engellemeye başladığınızı gösterenene kadar uygulamanız App Store’dan kaldırılmış olacaktır. Saygılarımızla, Uygulama İnceleme Kurulu

Parler isimli sosyal medya uygulamasının App Store’dan kaldırılması, Telegram’ın da App Store’dan kaldırılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Dava sürecindeki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen günlerde uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı açıklığa kavuşacak.