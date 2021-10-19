Apple Temizlik Seti Fiyatında Parlatma Bezi Tanıttı

Apple dün akşam saatlerinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında bazı yeni ürünler ile karşımıza çıkmıştı. Lansman öncesinde çevrim içi mağazayı güncellemeye alan şirket, lansman sırasında tanıtılan ürünlere ek olarak dikkat çekici bir fiyata sahip parlatma bezi ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Apple Parlatma Bezi Nedir? Ne İşe Yarıyor?

İsminden de anlamış olacağınız üzere Apple'ın parlatma bezi, ürünlerinizin üzerindeki tozu almak ve onları temizlemek için kullanabileceğiniz bir bezdir. Şirket bu ürünü "Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler." ifadeleri ile tanımlıyor.

Oldukça kapsamlı bir uyumluluk listesine sahip olan parlatma bezinin, birkaç sene öncesine dek çıkan çoğu ürün grubunu desteklediğini görüyoruz. Nitekim burada dikkatleri çeken şey parlatma bezinin işlevlerinden ziyade, onun 199 TL fiyat etiketi olarak öne çıkıyor.

'Aşındırmayan yumuşak malzemeden' üretildiği söylenen parlatma bezi, üzerindeki Apple damgası dışında çok derin detaylara ev sahipliği yapmıyor. Nitekim bu fiyat bandında elektronik cihaz bakım seti alabileceğinizi düşündüğümüzde, bundan bir tane satın almak tamamen isteklerinize kalmış durumda.

Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, kendi ürün gruplarının temizliğinde; yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanılmasını tavsiye ediyor. Buna ek olarak şirket; aşındırıcı yapıya sahip bezlerden, kağıt havlulardan, normal havlulardan ve benzeri ögelerden kaçınmanızı öneriyor.