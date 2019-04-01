Apple, Tesla'dan Üçüncü Büyük Transferini Yaptı

Apple, elektrikli otomobil devi Tesla’dan üçüncü büyük transferini yaptı. Daha önce Tesla’da üst düzey tasarımcısı olarak çalışan Andrew Kim'i ve Tesla baş araç mühendisi Doug Field’ı bünyesine katan Cupertinolu şirket, şimdi de Tesla’nın mühendislik bölümünün başkan yardımcısı Michael Schwekutsch ile anlaştı.

Uzun bir zamandır otonom araç teknolojisi üzerinde çalışan Apple, önemli hamlelere imza atmaya devam ediyor.

2014 yılında kurduğu "Special Project Group" adlı bölümde çalışmalarını sürdüren şirket, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın en kilit isimlerinden birisini bünyesine kattı.

Tesla’da Kıdemli Elektrik Direktörü olarak görev yapan ve mühendislik bölümünün başkan yardımcısı olan Michael Schwekutsch, bundan sonra yoluna Apple’da devam edecek.

Sahip olduğu iş tecrübesiyle sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Schwekutsch, ikinci nesil Roadster ve elektrikli kamyon Semi’nin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Schwekutsch ayrıca, BMW i8, Porsche 918 Spyder ve Fiat 500E gibi araçlarının mühendislik süreçlerine de öncülük etmişti.

Esasen Apple, Schwekutsch’un otonom araç projesinde çalışacağını doğrulamadı; ancak kıdemli mühendisin Tesla’da üstlendiği rolü hesaba katarsak, bu varsayımın gerçek olması içten bile değil.