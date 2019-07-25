Apple Tesla Şirketinin Mezarlığına Mı Dönüştü?

Dünyanın en büyük yazılım ve akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Apple şirketi, yine büyük transferler ile gündeme geldi. Kuruluşun özellikle de otonom projeleri için deneyimli bir ekip topladığı zaten biliniyordu.

Tesla otonom araç konusunda diğer kuruluşlarla kıyaslandığında ön sıralarda yer alıyor. Şirketin özellikle de kendi araçlarında yapay zeka kullandığı da bilinen detaylar arasında. Tesla firmasının bu kadar iyi olmasında, ekibinin önemi büyük. Ancak son dönemlerde Teslaekibi,Apple şirketine geçiş yapıyor.

Apple, Tesla'da çalışan kritik kişileri bünyesine ekliyor

Tesla'nın iç ve dış tasarımlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Steve MacManus, ilginç bir şekilde Apple kadrosuna geçti. Jaguar Land Rover, Bentley ve Aston Martin gibi son derece deneyimli kuruluşlarla çalışma imkanı bulan MacManus, otonom araç konusunda kritik bir konumdaydı.

Tesla’dan sürüş sistemleri başkan yardımcısı Michael Schwekutsch’u Mart ayında, eski araç baş mühendisi Doug Field'i de alan Apple tam olarak neyi amaçladığını ortaya koymuş oldu. Bu kritik işe alınma ile ilgili Tesla şirketinin sahibi Elon Musk da yorum yaptı. Musk, Apple şirketinin Tesla'nın mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Apple orta ve uzun vadede kurmayı düşündüğü Apple Car sistemi için bu transferleri gerçekleştiriyor. Özellikle de Tesla şirketinde çalışan kişilerin Apple'a transfer olması, Tesla için biraz zorluk yatabiliyor. Peki sizce de Apple, bu konuda kritik adımlar atabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.