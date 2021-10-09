Apple'ın Ticari Sırlarını İfşa Eden Personele Dava Açıldı!

Apple'ın ticari sırlarını sızdırmak ile suçlanan eski bir Apple çalışanına bir süre önce şirketin önemli sırlarını sızdırdığı iddiası ile teknoloji devi tarafından dava açılmıştı. Eski Apple personeli hakkında Santa Clara Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre Simon Lancaster adlı Apple çalışanı şu anda halihazırda zaten bir soruşturmanın devam ettiğini öne sürerek kendisine karşı açılan soruşturmanın durdurulmasını talep etti.

Eski Çalışanın Apple'ın Ticarını Sırlarını Sattığı İddia Edildi

Lancaster, teknoloji şirketinin hassas bilgilerine erişerek onları bir medya kuruluşuna sattığı iddiası ile Apple tarafından dava edildi. Davada şu ifadelere yer verildi:

"Lancaster, Apple'da on yılı aşkın bir süredir çalışıyor olmasına rağmen kişisel bir çıkar elde etmek amacı ile Apple'ın hassas sırlarını sistematik bir şekilde sızdırmak için şirket içindeki konumunu ve güvenilirliğini kötüye kullandı. Apple'ın ticari sırlarını içeren işinin kendisine verdiği sorumlulukların dışına çıkmak için statüsünü kullandı ve bu ticari sırları medya kuruluşuna verdi."

Lancaster'ın aleyhina açılan davada Lancaster'ın gelecek yeni ürünler ve mevcut ürünler üzerine yapılan yenilikler ile ilgili bilgi verdiği ve Apple'ın içinden bir kaynak olarak gösterildiği belirtildi. Lancaster, Apple bünyesinde yaklaşık olarak 11 yıl geçirdi ve şimdi şirketin verilerini kişisel çıkarları uğruna satmak ile suçlanıyor.

Apple'ın Ajanı Kendini İfşa Etti

Geçen aylarda Apple için 1 yılı aşkın bir süredir çift taraflı ajan olarak çalışan Andrey Shumeyko adlı kişi, kendini ifşa etti. Uzun bir zamandan beri teknoloji devine bilgi aktaran ajanın çalıştığı süre zarfında en önemli önceliği, şirkete ait yasa dışı yollar ile elde edilen bilgileri sızdıran kişi ya da kişileri bulmak oldu.

Twitter ve Discord gibi platformlar aracılığı ile sızdırılmış bilgileri, uygulamaları ve prototipleri paylaşan kişilerle iletişim halinde olan Shumeyko, onlara karşı başka bir maske takarak kendisinin de onlardan biri gibi görünmesini sağlıyordu. Sızıntı topluluklarının haberi bile olmadan Apple'ın yaklaşan ürünleri hakkında bilgi sızdıran kişilerin bilgilerini topluyor ve şirkete aktarıyordu.

Shumeyko, şirketin kendisinden yararlandığını, Apple'a sağladığı bilgilere ve şirketin kendisine vadettiği onca şeye rağmen bu zamana kadar hiçbir karşılık alamadığını belirterek kimliğinin açığa çıkmasını sağladı.