Apple, TikTok Videosu Çeken Çalışanını Kovmakla Tehdit Etti

Apple'ın temel iPhone güvenlik ipuçlarını içeren bir TikTok videosu yayınlayan bir çalışanını kovmakla tehdit ettiği iddia ediliyor. Çalışan Paris Campbell, kendisini bir Apple çalışanı olarak tanıtarak ve Apple ile ilgili konularda paylaşımlarda bulunarak şirket politikasını ihlal ettiğinin kendisine söylendiğini söyledi.

Şirketin sosyal medya politikası, çalışanları müşteriler, iş arkadaşları veya gizli bilgiler hakkında paylaşımda bulunmamaları konusunda uyarıyor ancak Apple, çalışanların teknoloji hakkında paylaşım yapmalarını özel olarak engellemiyor. Dâhili bir belgede, "Kendiniz olmanızı istiyoruz ancak gönderilerde, tweet'lerde ve diğer çevrimiçi iletişimlerde de saygılı olmalısınız." diyor.

New York'ta yaşayan bekâr bir anne olan Campbell, Apple'da yaklaşık altı yıl çalıştı ve en son onarım teknisyeni olarak görev alıyordu. Geçen hafta Coachella'da iPhone'unu kaybeden başka bir TikTok kullanıcısına yanıt verdi ve ardından iPhone'u Apple Kimliği'nden çıkarmadığı takdirde kişisel bilgilerinin karaborsada satılacağını söyleyen tehdit mesajları aldı.

Campbell'in TikTok Videosu Viral Oldu

Campbell iPhone'un püf noktalarına dair bir video paylaştı ve bu video viral oldu ve kabaca 24 saat içinde 5 milyon izlenmeye ulaştı. Campbell Cuma günü bir yöneticiden videoyu kaldırmasını, aksi takdirde "fesih dâhil olmak üzere" disiplin cezasına çarptırılacağını söyleyen bir telefon aldı.

Campbell, hafta sonu "sevgili Apple" başlıklı ikinci bir video yayınladı ve burada bir Apple çalışanı olduğunu açıkladı ve kovulup kovulmayacağını duymayı beklediğini söyledi. Campbell videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoya kadar kendimi hiçbir zaman bir Apple çalışanı olarak tanımlamadım ama komik olan şu ki, sosyal medya politikalarını inceledikten sonra... hiçbir şey kendimi bir Apple çalışanı olarak tanıtamayacağımı söylemiyor, sadece bunu şirketi kötü gösterecek şekilde yapmamalıyım."

Apple şimdilik bu çalışanıyla ilgili bir yaptırım yapmış değil ancak önümüzdeki günlerde olacaklar gündemi bir süre meşgul etmeye yetecek.