Apple, Tim Cook'a Özel Jet Tahsis Etti

Apple yönetim kurulu aldığı yeni kararla, şirketin CEO'su Tim Cook'un iş veya özel farketmeksizin tüm seyahatlerinde özel uçak kullanacağını açıkladı.

Cupertino merkezli teknoloji devi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Apple yönetim kurulu olarak aldığımız bu karar, şirketin küresel anlamda profili olan Cook'un, güvenliği ve verimliliği ile alakalı" ifadelerine yer verdi. Cook, kişisel seyahetleri için Apple'ın özel jetini kullanması durumunda herhangi bir ücret ödemeyecek ve bu ücret ekstra tazminat olarak kabul edilecek.

Apple, Tim Cook'un geçen sene kişisel seyehat masrafları için 93.109 dolar ödediğini ve bu rakamın saatlik uçuş ücretleri ve yakıt ücretleri dahil olmak üzere her sene değişkenlik gösterebileceğini söyledi.

Apple kurucusu Steve Jobs'a 1996 yılında şirkete döndükten sonra 100 milyon dolarlık bir özel jet armağan edilmişti. Hatta Apple, söz konusu jeti iş amaçlı kullandığı her sefer Jobs'a ödeme yapıyordu. Jobs'un 2011 yılında hayatını kaybetmesinden sonra Apple tasarım direkötü Jony Ive jeti satın almıştı.