Yeni iPad Air ve Apple Watch Series 6'nın Tanıtılacağı Etkinlik Öncesi Apple Store Kapandı!

Apple’ın yeni tasarımlı yeni iPad Air ve Apple Watch Series 6’yı tanıtmasını beklediğimiz Time Flies etkinliği öncesinde Apple Mağazası kapandı.

Apple Online Mağazası Kapandı

Her sene olduğu gibi Apple, Eylül ayı etkinliği öncesinde kullanıcıları heyecanlandırmak adına online Apple Mağazası'nı kapattı. Bu etkinlikte iPhone 12 serisinin (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) tanıtılmayacağı tahmin ediliyor. Peki, Time Flies etkinliğinde hangi Apple donanımlarını göreceğiz?

Apple Eylül Etkinliğinde "Time Flies" Neler Tanıtılacak?

Apple’ın TSİ 20.00’de başlayacak Time Flies/Zaman Uçup Gidiyor etkinliğinde parmak izi okuyucusu ana ekranda olmayacak yepyeni iPad Air’ın yanında kan oksijen sensörüne sahip üst düzey model olacak Apple Watch Series 6’nın yanında Apple Watch Series 3’ün yerini alacak giriş seviye daha ucuz bir model göreceğiz. Genellikle Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone’lar bu sene geç tanıtılacak. Yani bu etkinlikte iPhone 12 serisini yüksek ihtimal görmeyeceğiz. Bu noktada salgın nedeniyle iPhone 12’nin seri üretiminin ertelendiğini, Ekim ayında tanıtılıp satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Daha ince çerçeveli, iPad Pro benzeri tasarımla gelmesi beklenen yeni iPad Air ve kandaki oksijen miktarını ölçme yeteneğine kavuşacak daha hızlı Apple Watch, etkinlikte tanıtılması kuvvetli ancak tek yeni Apple donanımları olmayacak. Öğe takip cihazı Apple AirTags, kulak üstü kulaklıklar AirPods Studio, yeni HomePod ve yakında çıkacak Apple Silicon Mac’lerin tanıtımı da gerçekleştirilebilir. Geçtiğimiz günlerde iOS 14 beta kodlarında keşfedilen yeni Apple servisi, Apple One da etkinlikte tanıtılabilir. Tüm Apple servislerini tek abonelikte toplayacak Apple One da merakla bekleniyor.

Tim Cook, heyecanını Twitter üzerinden paylaştı: “Günaydın! Son 6 saat! #AppleEvent”.

Apple Etkinliği "Time Flies" Canlı Yayın

Unutmadan, Apple etkinliğine özel oluşturulan etiketle "#AppleEvent" gelişmeleri Twitter üzerinden takip edebileceğiniz gibi, Apple YouTube hesabından da canlı olarak izleyebilirsiniz: