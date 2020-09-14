15 Eylül'deki Apple Time Flies Etkinliği Nasıl İzlenir?

Apple, yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket yeni cihazlarını ve geliştirmelerini 15 Eylül'de düzenleyeceği Time Flies etkinliğinde paylaşacak. Time Flies etkinliği nasıl izlenir? İşte Apple Time Flies etkinliği canlı yayın linki.

15 Eylül Apple Time Flies Etkinliği Nasıl İzlenir? Apple Etkinliği Saat Kaçta Başlayacak?

Apple'ın 15 Eylül'deki Time Flies etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. YouTube'un yanı sıra etkinlik Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden ve Apple TV üzerinden de kolayca izlenebilecek.

Apple Time Flies Etkinliği YouTube Canlı Yayın Linki

Apple Time Flies etkinliği 15 Eylül Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Hemen aşağıdan canlı yayın bağlantısına ulaşabilirsiniz. YouTube oynatıcısındaki hatırlatıcı oluştur butonuna bastığınızda canlı yayın başladığında cihazınıza bildirim gelecek.

Apple Time Flies Etkinliği Canlı Yayın Linki

Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayını izleme şansınız bulunuyor. Apple'ın resmi internet sitesindeki canlı yayına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik 20:00'da başlayacak.

Etkinlik boyunca tanıtılan tüm cihazlar ve yenilikleri sizlere aktaracağız. Sitemizi takipte kalarak gelişmeleri anında öğrenebilirsiniz.