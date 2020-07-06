Söylenti: Apple Touch ID'li iPhone Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın son yıllarda tanıttığı iPhone modellerinde bildiğiniz üzere Touch ID teknolojisi yerine Face ID teknoloji bulunuyor. Bu sayede ekran kilidi yüzünüzü saniyeler içinde tarayarak açılıyor. Ancak söylentilere göre Apple, Touch ID teknolojisini geri getirecek.

Apple, Touch ID'yi Geri Getirecek Mi?

Ubergizmo tarafından aktarılan habere göre, keşfedilen yeni bir patentte Apple'ın kendi ekran içi dokunmatik kimlik çözümlerini bulmak için aktif olarak çalışıyor olabileceği görülüyor. Şirketin yeni iPhone'larda hangi güvenlik yöntemini seçeceği halen bilinmezliğini korumakta.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya maske ile çıkmamız gerekiyor. Maske takılı iken Apple'ın Face ID'si çalışmıyor. Yeni iOS güncellemesi ile birlikte cihazlar maske takan kullanıcıları otomatik olarak algılıyor ve şifre ekranına yönlendirilmektesiniz.

Apple'ın Touch ID teknolojisine bu sorundan dolayı mı geri dönmek istediği bilinmiyor. Ancak Touch ID teknolojsi ile yüzümüzde maske olduğunda ekran kilidi daha rahat bir şekilde açılabilmekte.

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