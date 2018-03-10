Apple, Toza Dayanıklı Klavye Patentini Almış Olabilir

Apple, Retina ekranlı MacBook'unu tanıttığında, yepyeni bir klavye geliştirdiklerini de dile getirmişti. Ancak hala bu klavyesinde toz veya kir sertifikası sunmayan Apple, en sonunda gerekli patenti almış gibi gözüküyor.

Gerçekten başarılı MacBook modelleri sunmayı başaran Apple, cihazlarındaki klavyelerin dayanıklılığı konusunda çok konuşmuyordu. Çünkü ufak bir durumda bile içi tozla, kumla veya çöplerle dolan bu klavyeler kullanıcıların canını sıkıyordu. Her seferinde klavyelerini temizlemek için uğraşan MacBook kullanıcılarına nihayet mutlu haber geldi. Apple'ın yeni aldığı ön görülen patentinde klavyeler, toza ve kire dayanıklılık sağlayacak.

Ayrıca suya karşı da dayanıklı olacak bu klavyeler, ufak bir üflemeyle temizlenebilecek. Yani bilgisayarın içerisine kaçmayacak olan pisliklerin her bir tuşun altına üflenildiğinde temizleneceği belirtiliyor. Böylelikle MacBook'lardaki kirlenme oranını düşürecek olan Apple, kullanıcılarını da sevindirmeyi başaracak gibi görünüyor. Apple'ın patentinde yer verilen detaylar ise şu şekilde: "Klavyedeki boşluklardan girecek olan ufak tefek pisliklerden kaynaklanacak tortular, elektriksel bağlantıları aşındırabilir veya onları koparabilir. Böylece zamanla bilgisayarın devreleri yavaşlayabilir."