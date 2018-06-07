Apple, Tüm Apple Watch Ekranlarının Kusurlu Olmasıyla Suçlanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar yeni bir dava ile karşı karşıya. Şirket, “Apple Watch”ları kusurlu ekranlarla piyasaya sürmekle suçlanıyor. Üstelik ürünler piyasaya sürülmeden önce Apple’ın bu durumu bildiği iddia ediliyor.

Apple’a açılan davada, tüm “Apple Watch” serilerinin, sonunda çatlayabilecek, parçalanabilecek ve hatta tamamen ayrılabilecek kırık bir ekran ile geldiği iddia ediliyor. Ayrıca ürünler piyasaya sürülmeden önce Apple’ın bu durumdan haberdar olduğu ancak yine de ürünleri olduğu gibi piyasaya sürdüğü iddia ediliyor. Davada, “Apple Watch’ların hepsi, saatlerin ekranlarında çatlamaya, parçalanmaya veya saatin gövdeden ayrılmasına neden olan kusurlar içeriyor. Bunlar kullanıcı hatasından kaynaklanmıyor ve bu olaylar çoğu kez ürünler satın alındıktan sadece birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ortaya çıkıyor.” deniliyor. Ayrıca Apple’ın, garanti kapsamındaki bu kusurlu ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi kabul etmediği ve bunun yerine kazayla meydana gelen hasarı, yani dolaylı yoldan kullanıcıları suçladığı iddia ediliyor.

Piyasaya sürülen “Apple Watch” modellerinin hepsinde aynı sorunların olduğu ve her yeni nesil “Apple Watch” satışı sonrası Apple’ın kısa süre içerisinde bu sorunlarla ilgili müşterilerden şikayetler aldığını söyleyen davacılar, “Apple, saatler piyasaya sürüldüğü zaman ya da daha öncesinde saatlerin kusurlu olduğunu biliyordu. Hatta tüketiciler, Apple’ın ‘Seri 0, Seri 1, Seri 2 ve Seri 3’ saatleri piyasaya sürüldükten hemen sonra Apple’a ürünlerdeki bu kusurlar hakkında şikayetlerde bulundular.” diyor.

Apple, bazı modellerinde bir hatanın cihazlardaki bataryaların şişmesine neden olduğunu keşfettiğinde, kullanıcılarına ürünlerin garanti sürelerinin uzatılmasını teklif etmişti. Ancak Apple, “Apple Watch” ekranlarında bir kusur ya da hata olduğunu asla kabul etmedi.

Davada, sorunun ilk olarak 2015 yılında başlatılan “Seri 0” saatlerde bildirildiğine dikkat çekiliyor ve Apple'ın 5 milyon dolar tazminat ödemesi talep ediliyor. Yeni nesil modellerin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Apple’ın topluluk forumlarında da benzer şikayetlerin gelmeye başladığı ancak Apple’ın kusurlu ekranlardan dolayı hiçbir cihazı geri çağırmadığı söyleniyor.