Apple, Tüm İsviçreli Saat Markalarından Daha Fazla Saat Satıyor

Strategy Analytics tarafından derlenen satış tahminlerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde Apple Watch, sadece en çok satan akıllı saat olmakla kalmadı aynı zamanda İsviçre saat endüstrisini de geride bırakmayı başardı.

Apple'ın 2019'da yaklaşık 31 milyon sevkiyat yaptığı öne süren satış raporuna göre İsviçre'nin popüler Swatch ve TAG Heuer gibi markaların saatlerinin toplamda yalnızca 21.1 milyon adet satıldığı görülüyor. Her ne kadar Apple resmi olarak yıllık satış oranlarını paylaşmasa da bir yılda bu satışın doğrulandığını söylemek mümkün.

Strategy Analytics genel müdürü Neil Mawston, “Analog kol saatleri eski tüketiciler arasında popüler olmaya devam ediyor ancak genç kullanıcılar ise akıllı saatlere ve daha teknolojik bilekliklere doğru eğilim gösteriyorlar" dedi. Ayrıca şirket analisti Steven Waltzer'e göre Swatch ve Tissot gibi geleneksel İsviçreli saat yapımcıları akıllı saat savaşlarını kaybedecek.

"Apple Watch, derin perakende kanalları aracılığıyla daha iyi bir ürün sunuyor ve giderek daha fazla dijital bileklik isteyen genç tüketicilere hitap ediyor. İsviçreli saat markalarının akıllı saatlerde etki yaratma penceresi günden güne kapanıyor.”

Akıllı saatlerin kullanımı yaygınlaştığından beri Apple Watch, yıllardır akıllı saat kategorisinde pazar lideri konumunda. İlk kez 2017'de üç aylık satışlarda İsviçre saat endüstrisini geçmeyi başaran Apple'ın bundan sonraki süreçte de başarısını devam ettirmesi bekleniyor.