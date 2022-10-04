Apple'ın Tüm Zamanların En Büyük Hissesine Ulaşacağı İddia Ediliyor

"Mad Money" sunucusu Jim Cramer, yatırımcılara kısa vadeli sorunlardan bağımsız olarak uzun vadede Apple hisselerini inatla tutmalarını tavsiye ediyor. iPhone 14'e olan talebin az olduğu konusundaki söylentilerin ardından yakın tarihli bir hisse senedi düşüşünün ardından CNBC'den Cramer, yatırımcıları Apple hisselerini satmamaya çağırdı.

CNBC'den Cramer, Apple hisselerindeki düşüşün bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söylüyor: "Hâlâ bir satın alma fırsatınız olduğunu kabul etmelisiniz." Cramer, Apple'ın iPhone'lardan Apple Music'e kadar uzanan ekosistem ürün grubunun müşterilerin vazgeçemeyeceği kadar değerli olduğunu savunarak düşüncesini destekledi.

"Apple Hisseleri Gelecek Süreçte Yükselişe Geçecek"

Kısa vadeli endişelerin olmasının normal olduğunu ancak zamanla bakıldığında o kadar da önemli olmadıklarını savunuyor. Cramer özellikle hangi endişelerin Apple için geçerli olduğunu belirtmedi ancak Dünya çapındaki ekonomiler, tüketici harcamalarını düşürmesi muhtemel sorunlarla karşı karşıya.

Apple'ın kendi rakamlarına göre şirketin hisse senedi fiyatı 2022'de düştü. Yılın başında 182.01 dolardı, 3 Ekim 2022'de ise 142.45 dolara düştü. Mart ve Ağustos aylarında artışlar oldu ama hiçbiri Aralık rakamını geçmiyor.

Apple bir sonraki finansal kazancını 27 Ekim'de açıklayacak.