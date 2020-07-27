Apple Tunderbolt 3 Pro Akıllı Telefon Fiyatları ile Yarışıyor!

Apple tarafından satışa sunulan Tunderbolt 3 Pro oldukça yüksek hızlarda veri aktarımı yapabilmenize olanak sunuyor. Öte taraftan bu hızlara ulaşmak için ödemeniz gereken tutar biraz yüksek sayılabilir. İşte Apple Tunderbolt 3 Pro hakkında merak ettiğiniz her şey!

Apple Tunderbolt 3 Pro Neler Sunuyor?

Apple'ın ülkemizde de satışa sunduğu Tunderbolt 3 Pro için aşağıdaki açıklamaya yer veriliyor:

"Dolanmadan sarılabilen siyah örgü tasarıma sahip, 2 metre uzunluğundaki bu kablo, 40 Gb/s’ye kadar Thunderbolt 3 ve 10 Gbps’ye kadar USB 3.1 Gen 2 veri aktarım hızlarına, DisplayPort video çıkışına (HBR3) ve 100 W’a kadar şarja destek verir. Thunderbolt 3 (USB-C) bağlantı noktasına sahip bir Mac’i Pro Display XDR, dock’lar ve sabit sürücüler gibi Thunderbolt 3 aygıtlarına bağlamak için bu kabloyu kullanabilirsiniz."

Yurt dışında 129 dolar fiyat etiketine sahip olan Tunderbolt 3 Pro'yu ülkemizde satın almak isterseniz ödemeniz gereken tutar ise 1,229 TL civarında. Bu hali ile yüksek veri aktarım hızı sunan bu kablonun giriş seviyesi akıllı telefon fiyatları ile kapıştığını söyleyebiliriz.

Peki siz Tunderbolt 3 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? 40 Gbps hızlara ulaşmak adına 1,229 TL ödemek sizce mantıklı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.