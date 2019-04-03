Apple, Türkiye'de İlk İndirimlerini Yapmaya Başlıyor

Son dönemlerde kur fiyatlarındaki anormal artışlar nedeniyle Apple, indirim konusunda önemli adımlar atacağını söylemişti. Ancak sadece Türkiye özelinde herhangi bir ek indirim olmadı. Apple, bu indirimlere yakında başlayacağını söylüyor

2016 yılından bu yana kur fiyatları çok ciddi dengesizliklere şahit olmuştu. Son olarak doların 6.00 seviyelerine kadar çıkması ise, elektronik aletlerde fiyat yükselmesine ve satışların azalmasına neden oldu. Apple, normal şartlarda da piyasanın biraz üzerinde fiyatlandırma yapıyordu. Bu kur fiyatlarıyla birlikte bazı modellerde 11.000 TL gibi rakamları görmeye başladık.

Apple indirimleri yakında başlıyor

Apple'ın yaranmaya çalıştığı bir diğer ülke de Çin oldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü Çin'de bulunan iPhone modellerine %6'ya kadar indirim yapılmıştı. Şirketin herhangi bir ülkede yaptığı indirimler genellikle diğer benzer ülkelerde de kullanılıyor. İşte Apple'ın Çin'de indirim yaptığı ürünler;

AirPod kulaklık

Mac bilgisayar

iPad tablet

gibi çok terci edilen kategorilerden oluşuyor. Ek indirim yapılan Apple ürünleri, Türkiye'de daha fazla kategoriyi kapsayabilir.

Apple'ın yasal Çin sitesinde iPhone XR fiyatını %4.6 düşürdüğü görülüyor. Üstelik bu indirimler; iPhone XS ve XS Max gibi henüz yeni sayılabilecek modellerde de geçerliliğini sürdürüyor. Bu indirimler, Türkiye'de yapılacak fiyat düzenlemelerinin fragmanı olacak.

Tim Cook, bazı ülkelerde fiyat konusunda bazı düzenlemeler yapılacağını söylemişti. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Kur farkının ağır tahribat yarattığı Türkiye'de ilk adım olarak servis fiyatlarında indirim yapılmıştı. Gelen bazı sızıntılara göre Apple; Airpods, Apple Watch, iPad, iPhone ve Mac gibi kategorilerde indirim uygulamasını başlatacak. İndirimlerin kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor. Apple'ın bu indirimleri, Türkiye'deki satışları arttırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.