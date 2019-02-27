Apple, Türkiye'deki Fiyatlandırmasında İndirime Gidiyor

Geçtiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan ani yükselişin etkisiyle ateş pahası olan Apple ürünleri, birçok kullanıcının moralini bozmuştu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik daralma sebebiyle alım gücünün düşmesi Apple’ı harekete geçirdi. ABD’li şirket, yakın zamanda Türkiye’deki fiyatlandırma politikasında iyileştirmeler yapmaya hazırlanıyor.

Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 40’a yakın değer kaybetmesi, en çok da elektronik sektörünü vurdu. Apple ve Samsung başta olmak üzere birçok marka kur farkını fiyatlarına yansıtınca ortaya absürt rakamlar çıkmıştı.

Dolar kurundaki artış sebebiyle zam üstüne zam yapan Apple, uzun bir aranın ardından ilk kez geçtiğimiz ekim ayında ürünlerine yüzde 10 civarı indirim uygulamıştı. Teknoloji devinin bu adımı atmasındaki neden ise dolar kurundaki gerileme olmuştu.

Yeni iPhone’lara olan düşük talep ve akıllı telefon pazarındaki daralma sebebiyle tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden bir tanesi geçiren Apple, Türkiye gibi ülkelerdeki fiyatlandırma politikasında revizyona gidiyor.

Esasen bunun ilk sinyalini yaklaşık bir ay kadar önce Apple CEO’su Tim Cook vermişti. Cook, gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik zayıflığın tahmin edilenden çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek, bazı ülkelerde yerel fiyatlandırmalarda iyileştirmeler yapacaklarını duyurmuştu.

ABD’li şirket, bugün itibarıyla teknik servis fiyatlarını düşürerek, indirim için ilk adımını attı. Şirkete yakın kaynaklar, Apple Türkiye’nin önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac modellerinde de indirime gitmeye hazırlandığını belirtiyor.

Peki, indirimin ardından fiyatlar nasıl olacak? Bunu şimdiden kestirmek güç; ancak şirketin ekim ayında yaptığı yüzde 10’luk iyileştirmeyi baz alırsak iPhone fiyatlarının ortalama 300 ila 400 lira arası düşeceğini tahmin ediyoruz.