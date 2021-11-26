Apple Türkiye'nin Fiyat Artışı Yabancı Basının Gündeminde

Artan döviz kuruna karşı operasyonel faaliyetlerini geçici bir süre duraksatan Apple Türkiye, birkaç günlük aranın ardından operasyonel faaliyetlerine güncellenmiş fiyat etiketleri ile devam etmeye başladı. Bu kapsamda tüm ürün gruplarında kayda değer bir fiyat artışı uygulayan şirket, yabancı basının gündemine konuk oldu.

Apple Türkiye'nin Fiyat Artışı Yabancıların Gündeminde

Süreci hatırlamamız gerekirse Apple Türkiye başlangıçta internet sitesinde yer alan tüm ürünleri satışa kapatmıştı. Herhangi bir ürünün satın alım sayfasına giden kullanıcılar, ürünün şu anda mevcut olmadığına yönelik uyarılarla karşılaşıyordu. Ertesi gün Apple Store'larda kuyruk oluşturan kullanıcılar ise mağazalardan geri çevrilmişti.

Bugünün ilk saatlerinde yenilenmiş fiyatları duyuran Apple Türkiye, tüm ürün gruplarında kayda değer bir fiyat artışı uyguladı. Bu kapsamda bazı ürünlerdeki ve bu ürünlere ait varyantlardaki fiyat artışları birkaç bin lirayı geçti. Tabii ki süreç, ülkemiz gündeminde yer edindiği kadar yabancı basında da gündeme geldi.

TL'deki değer kaybına, enflasyona ve ekonomik kaygılara değinilen haberlerde, Türkiye'deki fiyatların önemli ölçüde artırılmış olduğundan bahsedildi. Bazı platformlar, enflasyonun aynı hızda devam etmesi durumunda fiyatların ilerleyen dönemlerde yeni bir güncelleme alabileceğini ifade etti.

Apple Türkiye'deki Fiyat Değişimleri Nasıl Oldu?

iPhone SE (2020) 64 GB - 5.799 TL'den 7.499 TL

5.799 TL'den 7.499 TL iPhone 11 64 GB - 7.999 TL'den 10.999 TL

7.999 TL'den 10.999 TL iPhone 12 Mini 64 GB - 9.999 TL'den 12.999 TL

9.999 TL'den 12.999 TL iPhone 12 64 GB - 10.999 TL'den 13.999 TL

10.999 TL'den 13.999 TL iPhone 13 Mini 128 GB - 10.999 TL'den 13.999 TL

10.999 TL'den 13.999 TL iPhone 13 128 GB - 11.999 TL'den 14.999 TL

11.999 TL'den 14.999 TL iPhone 13 Pro 128 GB - 15.999 TL'den 19.999 TL

15.999 TL'den 19.999 TL iPhone 13 Pro Max 128 GB - 17.999 TL'den 22.999 TL

Peki siz bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Türkiye yakın bir dönemde fiyatlara yeni bir zam yapabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.