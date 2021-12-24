Apple Türkiye Fiyatları Geriye Çekti

Son dönemlerde döviz kurunda ciddi bir volatilite ile karşı karşıyayız ve bu durum hem üreticiler hem de tüketiciler için çeşitli soru işaretlerine neden oluyor. Nitekim tüketiciler her döviz kuru artışında zam yapan şirketlerden indirim beklerken, üreticiler ise kurun tam olarak nasıl şekilleneceği konusunda tahminler yürütmekte zorlanıyor.

Son bir ay içerisinde döviz kurundaki artışı iki defa fiyatlarına yansıtan Apple Türkiye, düşen döviz kuru ile fiyatları bir miktar geriye çekme kararı aldı. Fiyatlar hala bir ay önceki seviyesinde olmasa da, tüketiciler bu yönde bir adımın atılmasından memnun gibi gözüküyor.

Apple Türkiye Fiyatları Ne Kadar Yaptı?

Yeni fiyat politikasının ardından iPhone SE (64 GB) için belirlenen başlangıç fiyatı 7.799 TL oldu.

Şimdi, bu fiyatın tam olarak nerede konumlandığını daha yakından inceleyelim: Bugün alınan indirim kararının öncesinde iPhone SE (64 GB) 10.499 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyordu. Kasım ayının sonunda yapılan güncellemede ise fiyat 7.499 TL olarak belirlenmişti.

Yani yeni fiyatlar, bir hafta önce yapılan zamdan daha uygun olsa da kasım ayının sonunda yapılan zamdan daha yukarıda konumlanıyor. Şirket kasım ayındaki zamda doları 17 TL olarak sabitlediği için bu, yeni fiyatların 17 TL'nin de üstünde sabitlendiği anlamına geliyor.

Yeni iPhone Fiyatları

iPhone SE (64 GB) - 7.799 TL

iPhone 11 (64 GB) - 10.999 TL

iPhone 12 Mini (64 GB) - 13.499 TL

iPhone 12 (64 GB) - 14.999 TL

iPhone 13 Mini (128 GB) - 14.799 TL

iPhone 13 (128 GB) - 16.299 TL

iPhone 13 Pro (128 GB) - 21.499 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB) - 23.999 TL

24 Aralık tarihinde uygulanan yeni fiyat politikası ile en uygun fiyatlı iPhone, 7.799 TL fiyat etiketi ile iPhone SE (64 GB) oldu. Bu doğrultuda en pahalı model ise 30.999 TL fiyat etiketi ile iPhone 13 Pro Max (1 TB) olarak öne çıktı. Daha detaylı bilgi için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.