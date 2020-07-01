Apple Türkiye Tüm Ürünlerin Fiyatlarına Zam Yaptı! İşte Güncel Fiyatlar

Apple Türkiye bugün sabah saatlerinden itibaren tüm ürün grupları için yeni fiyatları yayınladı. iPhone'dan Watch'a, iPad'den MacBook'a kadar tüm ürünlerin fiyatları artarak önemli ölçüde zamlandı. İşte yapılan zamlar hakkında merak edilen tüm detaylar ve an itibarıyla güncel fiyatlar!

Apple Türkiye 2020 Güncel Fiyatlar

Son zamanlarda artan döviz kurları ve yeni tip koronavirüs nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zincirleri, ülkemizde ciddi fiyat artışlarına yol açmakla birlikte tüketicilerin tepkisini topladı. Bu fiyat artışından nasibini alan ürünlerin arasında artık Apple ürünleri de bulunuyor.

Not: Güncel iPhone fiyatlarının ve eski fiyatların yer aldığı yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu yazıda Mac, iPad, iPhone, AirPods, TV ve Watch modellerinin yeni fiyatlarına yer verilecektir. Aşağıda yer alan fiyatlandırma bilgisi modelin baz başlangıç fiyatı için geçerli olup konfigürasyon içermemektedir.

Yeni Mac Fiyatları

MacBook Air 2020 (i3) için yeni başlangıç fiyatı 8.699,00 TL oldu.

MacBook Air 2020 (i5) için yeni başlangıç fiyatı 11.099,00 TL oldu.

MacBook Pro 13 inç (i5 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 11.199,00 TL oldu.

MacBook Pro 13 inç (i5 10. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 15.999,00 TL oldu.

MacBook Pro 16 inç (i7 9. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 20.199,00 TL oldu.

MacBook Pro 16 inç (i9 9. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 23.399,00 TL oldu.

iMac 21,5 inç (i5 7. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 9.599,00 TL oldu.

iMac 21,5 inç (i3 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 11.399,00 TL oldu.

iMac 21,5 inç (i5 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 12.999,00 TL oldu.

iMac 27 inç (i5 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 15.499,00 TL oldu.

iMac 27 inç (i5 9. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 19.499,00 TL oldu.

iMac Pro için yeni başlangıç fiyatı 44.299,00 TL oldu.

Mac Pro için yeni başlangıç fiyatı 52.199,00 TL oldu.

Mac Mini (i3 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 6.299,00 TL oldu.

Mac Mini (i5 8. nesil) için yeni başlangıç fiyatı 8.699,00 TL oldu.

Yeni iPad Fiyatları

iPad 7th Gen için yeni başlangıç fiyatı 2.799,00 TL oldu.

iPad Mini 5 için yeni başlangıç fiyatı 3.399,00 TL oldu.

iPad Air için yeni başlangıç fiyatı 4.199,00 TL oldu.

iPad Pro 11 için yeni başlangıç fiyatı 6.699,00 TL oldu.

iPad Pro 12,9 için yeni başlangıç fiyatı 8.399,00 TL oldu.

Yeni Watch Fiyatları

Watch Series 3 (38 mm) yeni fiyatı 1.749,00 TL oldu.

Watch Series 3 (42 mm) yeni fiyatı 1.999,00 TL oldu.

Watch Series 5 (40 mm) yeni fiyatı 3.499,00 TL oldu.

Watch Series 5 (42 mm) yeni fiyatı 3.699,00 TL oldu.

Yeni AirPods Fiyatları

AirPods Pro yeni fiyatı 2.099,00 TL oldu.

AirPods Nesil 2 için yeni başlangıç fiyatı 1.299,00 TL oldu.

Yeni TV Fiyatları

TV HD için yeni fiyat 1.399,00 TL oldu.

TV 4K için yeni başlangıç fiyatı 1.699,00 TL oldu.

Not: Tüm bu fiyatlara ek olarak aksesuarlarda da (kılıf, klavye, kablo ve benzeri) fiyat artışının olduğunu belirtelim. Bu ürünlerin güncel fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için şirketin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz bu yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.