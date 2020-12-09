Apple Türkiye Kredi Kart Hırsızlığı İddiaları ile Çalkalanıyor

9 Aralık sabah saatlerinde Türkiye'de yaşayan birçok Apple kullanıcısı, kredi kartlarından yapılan izinsiz işlemleri şikayet etmeye başladılar. İddialara göre Apple Türkiye'nin 3D güvenlik sistemi kullanmaması sebebiyle problem yaşanmış ve pek çok onaysız para çekme işlemi gerçekleşmişti. Olayın ardından Apple Türkiye'nin destek hatları çökerken, halihazırda destek numaralarına erişmekte güçlük yaşanıyor.



Apple Türkiye Kredi Kartı Hırsızlığı: Kredi Kartları Çalındı Mı?

Yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre Apple kullanıcıları, büyük bir kredi kartı hırsızlığı ile karşı karşıya kalmışlardı. Bir kullanıcı Instagram hikayesinde şunları aktardı: "Şu an toplu kredi kartı hırsızlığı var. Apple Türkiye'nin, akıl almaz, online alışverişte 3D Güvenlik Sistemi kullanmaması ve yurt dışı üzerinden yapıldığı için açık provizyonda gözükmemesi sebebiyle oradan para aklanıyor. Call Center çökmüş durumda, herkes kartlarını kontrol etsin."

Kullanıcıya göre Apple'ın sisteminde var olan bir açık sebebiyle kullanıcıların bilgilerine erişilmiş ve kredi kartlarından istenmeyen harcamalar yapılmıştı. Birçok kullanıcı sosyal medya paylaşımlarının ardından kartlarını kontrol ettiklerinde benzer problemler yaşadıklarını gördüler.

Bunun üzerine Apple Türkiye Destek Birimi ile iletişime geçmeye çalışan kullanıcılar, call center'a ulaşamadılar. 9 Aralık sabah saatlerinde destek birimi tamamen ulaşılmaz haldeyken, halihazırda uzun sıralar bekledikten sonra destek birimlerine ulaşabildiğiniz dile getirildi.

iTunes Kredi Kartı Bilgilerinizi Hemen Kaldırın

Apple Türkiye'nin destek birimlerinde çalışan kaynaklarımıza göre yaşanan problem gerçeği yansıtıyor. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ulaştığımız bir Apple Türkiye yetkilisi, iTunes kredi kartı bilgilerinin kaldırılması tavsiyesinde bulundu. Yetkiliye göre problemin Apple'dan mı yoksa üçüncü parti bir uygulamadan mı kaynaklandığı bilinmezken, tedbir amaçlı aksiyonların alınması gerektiğini aktardı.

Yetkiliye göre sabah saatlerinde binlerce kullanıcının kredi kartı problemi sebebiyle Call Center'a ulaşmaya çalışmasının ardından hatlar çöktü. 9 Aralık 14.00 itibarıyla hatların hala çökmüş olduğunu bildiren yetkili, kredi kartı bilgilerinin acilen kaldırılmasını istedi.

Kredi kartı bilgilerinizi Apple hesabından silmeniz için yapmanız gerekenler ise şunlar: Cihazınızın Ayarlar kısmına girin. Ardından en üstte yer alan isminize tıklayın. Açılan menüden Ödeme ve Teslimat seçeneğine gidin. Ekli kartınızı sola doğru çekin ve kırmızı butona tıklayarak kartınızı hesabınızdan ayırın.