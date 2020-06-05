Apple Türkiye Mağazaları Açılıyor, İşte Yeni Çalışma Saatleri

Apple da diğer teknoloji şirketleri gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazalarını kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika’daki mağazalarını kademeli olarak açmayı planladıklarını açıklayan Apple, Türkiye’deki mağazaların açılış tarihini paylaştı. Apple Zorlu Center ve Apple Akasya Mağazaları açılış tarihi, çalışma saatleri ve alınan önlemler haberimizde.

Apple Türkiye Mağazaları (Akasya ve Zorlu Center) Ne Zaman Açılacak?

Apple yetkili servisleri bir süredir hizmet veriyor ancak bazı kullanıcılar cihazlarını Apple Mağazalarına teslim etmeyi tercih ediyor. Apple Türkiye, mağazalarını 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden açacağını bildirdi.

Apple Türkiye Mağazaları'nda Hangi Önlemler Alındı?

Apple mağazalarında sıkı koronavirüs önlemlerinin alındığı belirtildi. Mağazalar içinde müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak için sıcak kontrolleri, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi önemli güvenlik prosedürleri uygulanacak. Sosyal mesafe kuralı gereği tek seferde sınırlı sayıda müşteri kabul edileceğinden randevusuz girişlerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Apple, Genius Bar’da servis ve destek vererek mağaza içindeki insan sayısını aktif olarak yönetmeyi planlıyor. Ürün satın almak isteyenler için eve veya ofise gönderim ve mağazadan teslim alma imkanı dahil online satın alma seçeneği zaten mevcut. Belli bir süre sınırlı saatlerde ve sosyal mesafeyi korumak için birçok protokol uygulanarak çalışılacak. Maskesiz girilemeyecek mağazalarda kişi sayısı sürekli takip edebileceğinden mağaza önünde yığılmalar olacak.

Apple Türkiye Mağazaları (Akasya ve Zorlu Center) Çalışma Saatleri Ne Olacak?

Apple, İstanbul’da bulunan iki mağazasının (Zorlu ve Akasya) çalışma saatlerini de değiştirdi. Apple Akasya Mağazası çalışma saatleri 12.00 - 20.00 arasında, Apple Zorlu Center Mağazası çalışma saatleri 10.00 - 18.00 olarak belirlendi.

Apple Destek Nasıl Olacak?

Apple ürünleri ile ilgili onarım veya yardıma ihtiyaç duyan müşteriler için Apple Destek uygulaması veya getsupport.apple.com adresinden telefon veya online sohbet seçeneğiyle destek sunuluyor. Apple, gönderimli onarım servisi de sunuyor.