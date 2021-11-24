Apple Türkiye Siparişleri İptal Etmeye Başladı!

İddiaya göre Apple Türkiye siparişleri iptal ettmeye başladı. Teknoloji devi, resmi internet sitesinde ter alan bütün ürünlerin satışını durdurmuştu. Peki, Apple neden böyle bir karar aldı? Şirket tarafından atılan adım ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Apple Türkiye Siparişleri Neden İptal Ediyor?

Apple Türkiye, resmi internet sitesi üzerinden tüm ürünlerin satışını durdurma kararı aldıktan sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Apple mağazası üzerinden verilen siparişler iptal edilmeye başlandı. Apple Türkiye'nin neden faturalandırılmamış siparişleri iptal etmeye başladığı ise bilinmiyor.

Teknoloji devinin resmi web sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, ürünün rengini ve depolama alanını seçtikten sonra "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" ifadesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu ifade, normal şartlarda ürünün stokta olmadığını gösterir ancak bu yazının tüm ürünlerde yer alması, bu mesajın altında çok farklı bir sebebin yatıyor olabileceğini akıllara getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi web sitesindeki satışları durdurduktan sonra çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının kafasında bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Görünüşe göre ABD merkezli teknoloji devi, Türkiye'de çok ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Bu yılın başında 7,43 TL olan dolar kuru, birkaç saat önce 13,50 TL seviyesine kadar çıktı. Yaşanan ciddi artışın büyük bir kısmı ise bu ay içerisinde meydana geldi. Döviz kurunda yaşanan sert hareketler, çok sayıda üreticinin ürün ve hizmetin fiyatlarını arttırmasına yol açtı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın da tıpkı birçok üretici gibi ürünlerinin fiyatlarına zam yapabilir. Şirketin tüm ürünler için satışlarını durdurması da fiyatların önemli ölçüde yukarı doğru çıkabileceğini gözler önüne seriyor.

Zam gelecek ürünler arasında iPhone, Mac, iPad, AirPods, Watch gibi cihazlar yer alabilir. Örneğin 15.999 TL fiyat etiketine sahip olan iPhone 13 Pro'nun fiyatı 18 bin TL seviyelerini görebilir. Elbette bunlar yalnızca tahminden ibaret. Apple Türkiye, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü satış durdurma ve sipariş iptal etme kararlarının sebebi henüz bilinmiyor.

Apple Türkiye siparişleri iptal etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan olay ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.